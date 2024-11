Pole pazzesca di Bagnaia, che a Sepang firma un 1:56.337 (nuovo record della pista) e chiude davanti a Martin. Completa la prima fila Alex Marquez, poi Morbidelli, Marc Marquez e Bastianini. Acosta 13°, Bezzecchi 14° e un grande Iannone 17°. Sprint oggi alle 8, gara lunga domenica alla stessa ora. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE