Gran finale a Sepang, con la gara lunga (semaforo verde alle 8) che chiude il penultimo appuntamento stagionale. Match point per Jorge Martin, che qualora dovesse conquistare più di 8 punti su Pecco Bagnaia diventerebbe il nuovo campione della MotoGP. Il GP di Malesia è tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - MARTIN CAMPIONE SE... COMBINAZIONI