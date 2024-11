La MotoGP si prepara all'ultimo Gran Premio della stagione, in programma a Barcellona dal 15 al 17 novembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà il GP della Solidarietà, di nome e di fatto: sono tante le iniziative in programma per Valencia e le zone colpite dall'alluvione. Dal ricavato dei biglietti per la tre giorni alle aste benefiche: vediamole tutte nel dettaglio

Dorna l'aveva promesso: non si correrà a Valencia ma si correrà per Valencia. E così sarà, a Barcellona dal 15 al 17 novembre in occasione dell'ultimo GP della stagione 2024, nominato non a caso Gran Premio della solidarietà, tanto per non dimenticare l'obiettivo principale: aiutare Valencia e tutte le zone colpite dalla terribile alluvione che ha causato oltre 200 morti, migliaia di sfollati e danni ingenti, anche nei pressi del circuito Ricardo Tormo.

I biglietti del GP della solidarietà Bagnaia e Martin si giocano il titolo mondiale, ma anche i fan saranno protagonisti dell'evento. Il ricavato dei biglietti del GP della solidarietà, infatti, sarà destinato interamente ai soccorsi nelle zone colpite dalle inondazioni. Come comunicato anche dall'account 'X' del Circuito Ricardo Tormo, chi aveva già acquistato i tagliandi per il GP di Valencia potrà utilizzarli nel 2025, mentre per chi volesse il rimborso immediato verrà aperta una procedura ad hoc a partire dall'11 novembre.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Le aste benefiche e le altre iniziative Non solo. Nel weekend di Barcellona saranno organizzate tre aste benefiche per raccogliere ulteriori fondi per Valencia: due sul posto, in programma venerdì 15 e sabato 16 novembre dalle 16 alle 18 nella fanzone del circuito, e una online. I piloti MotoGP saliranno sul palco, insieme con leggende e vip, per mettere all'asta alcuni oggetti donati dal paddock. Per chi non fosse presente al Montmeló, ci sarà poi l'asta online: in palio tra le altre cose la moto con cui Maverick Vinales ha vinto il campionato del mondo Moto3 nel 2013. Inoltre, sarà prodotta una maglietta speciale #RacingForValencia, il cui ricavato andrà direttamente alle iniziative umanitarie.