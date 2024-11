Inizia ufficialmente l'ultimo weekend della MotoGP 2024. Alle 10:45 i piloti scenderanno in pista al Montmeló di Barcellona per le Libere 1, mentre alle 15 scatteranno le pre-qualifiche che stabiliranno i primi 10 piloti ad accedere al Q2 di domani (tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW). Martin deve gestire il vantaggio di 24 punti su Bagnaia e, vincendo la Sprint, potrebbe vincere aritmeticamente il mondiale già sabato

LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO