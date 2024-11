Marc Marquez correrà a Barcellona l'ultima gara da pilota Gresini: "E' stato un team molto importante per la mia carriera", dice a Sky Sport. Poi sulla lotta per il terzo posto mondiale con Bastianini: "Significherebbe fare un bel weekend, ci proverò anche se tra 3° e 4° non cambia molto...". Infine una battuta sulla sfida Bagnaia-Martin: "Jorge è l'unico che può perdere il titolo, ma a Barcellona può succedere di tutto"

