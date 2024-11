Prima di contendersi il titolo in pista questo weekend per l'ultimo GP della stagione, Martin e Bagnaia hanno posato a Barcellona davanti al Museo Nazionale dell'arte della Catalunya (MNAC), sede dei MotoGP Awards di quest'anno. Presenti anche le compagne dei due piloti, Domizia Castagnini (moglie di Pecco) e Maria Monfort Matutes (fidanzata di Jorge). Il GP Barcellona domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

