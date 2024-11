Introduzione

Jorge Martin è il nuovo campione del mondo MotoGP. Una vittoria arrivata grazie alla costanza avuta dallo spagnolo nel corso della stagione, soprattutto nelle Sprint Race, autentico terreno di caccia per Martinator fin dalla loro introduzione nel 2023. Il madrileno non è andato a punti solamente in 5 occasioni (in 3 gare e 2 Sprint) contro le 8 di Pecco Bagnaia (3 gare e 5 Sprint), che ha vinto molte più gare del rivale pur non riuscendo a spuntarla al termine di un duello entusiasmante. Ecco il film del Mondiale 2024 attraverso le immagini simbolo e gli highlights di Sky Sport



MARTIN CAMPIONE MOTOGP 2024: LO SPECIALE