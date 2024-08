Il Motomondiale festeggia a Silverstone i 75 anni: per l'occasione i team MotoGP hanno svelato le livree storiche che vestiranno le moto domenica, quando si disputerà il GP Gran Bretagna (LIVE alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Un tuffo nel passato per le case che hanno fatto la storia di questo sport e un omaggio ai grandi campioni che ci hanno fatto sognare a suon di sorpassi e vittorie. Ecco tutte le carene speciali, di oggi e di ieri

GUIDO MEDA SPIEGA LE LIVREE RETRO. VIDEO