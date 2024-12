"Ho vinto tanto, ma devo dimostrare di essere a livello di questo grandissimo team, un po' come Mbappé al Real Madrid. Sono comunque nel posto giusto al momento giusto". Così Marc Marquez, che ha parlato a Sky in vista della festa Ducati proiettandosi alla prossima stagione, la prima in rosso. Poi un ringraziamento a Gresini Racing: "Con loro sono rinato, restano nel mio cuore". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

