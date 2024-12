Moto2, finisce l'avventura di Preicanos

Nel 2024, a stagione in corso, in Moto2 il team GasUp ha cambiato proprietario e denominazione, passando dalle mani di Edu Perales a quelle di Raúl Castañeda e diventando Preicanos. Castañeda si è preso carico di tutto, ha portato la squadra alla fine del campionato e progettato il futuro, anche con l'ingaggio di Artigas e Voight per il JuniorGp, oltre a tanti innesti per la parte tecnica, da Toni Elias a Giovanni Sandi, per dirne un paio. Ma poi è successo qualcosa. Sulle pagine social, Preicanos Racing è tornato a essere GasUp. Nelle sue stories Castañeda ha preannunciato azioni legali contro Perales. Da quanto abbiamo raccolto, quando Castañeda ha comprato l'azienda di Perales pensava di aver rilevato anche la titolarità dei posti in Moto2, le entries. Ma a un certo punto ha scoperto di aver preso tutta la struttura meno che le entries, ancora in concessione a Perales attraverso Stop&Go, che è anche il vecchio nome della squadra. Chiesto (e non ottenuto) di ricevere le entries, Castañeda ha così deciso di mollare tutto e passare alle vie legali, lasciando l'incombenza di organizzare la squadra di nuovo a Perales. L'esatta verità dei fatti, dunque, sarà stabilita da un tribunale spagnolo. Nel frattempo per Preicanos è game over, per GasUp il futuro è incerto e lo stesso è per i piloti del Mondiale (Masiá e Dani Muñoz) e del JuniorGp (Artigas e Voight).