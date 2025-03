Bravo Dixon, ci mancherebbe, ha rifilato tre secondi e mezzo al leader del Mondiale, Gonzalez, ma bravissimo anche Celestino Vietti a recuperare sei posizioni in griglia (ci sarebbe da riflettere sui tempi in prova e qualifica; il piemontese è il solito diesel…) e prendersi un podio che ripaga in parte quello perso in Thailandia (dove era stato steso da Senna Agius). Oggi Vietti sarebbe secondo in campionato, ma è un buon segnale questa dimostrazione di competitività. “Sono super felice dopo le ultime due settimane – ha raccontato -. Partire dietro però non mi ha aiutato, perché ho dovuto lottare nel gruppo nei primi giri. E questo fattore stressa troppo gli pneumatici".