Inizio del Motomondiale complicato per Aprilia che, dopo Jorge Martin, perde momentaneamente anche Lorenzo Savadori - collaudatore e sostituto del pilota spagnolo - che non sarà quindi presente al GP d'Argentina. Come riferisce il team di Noale: "A seguito di un controllo medico dopo il Warm Up, è stato deciso che Lorenzo Savadori non correrà nel Grand Prix di oggi a causa del dolore alla spalla sinistra". Infatti il cesenate non era neanche riuscito a concludere la Sprint Race, dopo che nel corso della Q1 aveva perso il controllo della moto in uscita di curva, procurandosi una sub-lussazione alla spalla sinistra, poi ridotta.