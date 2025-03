La felicità di Piqueras e la delusione di Bertelle che si è giocato la vittoria fino alle ultime curve del gran premio. Ma dominare gli ultimi giri e cominciare l'ultimo con mezzo secondo di vantaggio, per ritrovarsi giù dal podio è tutto fiele da ingoiare. Matteo si rivedrà chissà quante volte la volata finale, quella curva presa all'esterno per uscire forse più veloce, mentre Piqueras, Fernandez, Rueda e Furusato lo sfilavano all'interno: errore di valutazione o scelta obbligata? Poi è successo di tutto, Furusato è finito sul verde e ha perso una posizione a favore del pilota italiano dopo il traguardo. Ma il rimpianto per l'occasione mancata resta. “Ho fatto un buon week end, dopo la caduta di venerdì – ha spiegato Bertelle -, ma il vento mi ha reso difficile le cose. Mi spiace per la squadra, che meritava tutt'altro risultato”. Poi ha aggiunto, sul momento che ha deciso la sua corsa: "Sono uscito molto forte dal curvone, l'unica opzione era stare all'esterno, ma la curva dopo era dall’altra parte…". Resta un dubbio sulla vittoria di Piqueras, finito sul verde, ma la direzione gara ha tratto conclusioni diverse.