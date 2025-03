Minivelocidad, Aragón e Valencia tra le tappe 2025

La Spagna continua a sviluppare il suo vivaio di talenti partendo dai giovanissimi che correranno in circuiti prestigiosi: il campionato di Minivelocidad, infatti, avrà tra le sue cinque tappe del 2025 anche due scenari del Motomondiale come Valencia e Aragón

La scuola di piloti di moto spagnola è tra le più floride del mondo, e sembra proprio che in Spagna non intendano fermarsi visto che quest'anno il campionato di Minivelocidad , dedicato ai più piccoli che muovono i primi passi sulla moto, avrà tra le sue cinque tappe anche due scenari "mondiali" come Valencia e Aragón .

I promotori della Mir Racing Finetwork Cup daranno la possibilità di correre a 150 ragazzini tra le varie categorie propedeutiche, in particolare la Moto5 che conterà 40 iscritti. I promotori si sono anche impegnati a creare una squadra nella categoria Talent del campionato spagnolo Superbike come premio per i più meritevoli tra i giovani della Minivelocidad, primo vero gradino verso il professionismo vero e proprio al quale accedere col successivo salto al JuniorGp dove la struttura completa tutta la filiera con squadre da corsa in ETC, Moto3 e Moto2. Il progetto ha già portato al debutto nel Mondiale tre piloti, David Almansa, Marcos Ruda e Adrián Cruces. Il tutto partendo dalla garanzia di un sostegno economico che renda il motociclismo più accessibile per i ragazzi con minor disponibilità economica.