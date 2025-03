Martín lancia il suo vlog e racconta il recupero

Jorge Martín non ha ancora fatto un weekend di gara con il numero 1, ma durante la lontananza forzata dalle gare ha deciso di lanciare il suo canale YouTube, sul modello di Aleix Espargaró, suo grande amico. Martín racconta nel suo primo vlog la sua routine degli ultimi due mesi, da quando si è fatto male nei test in Malesia. Cucina, libri e tanto lavoro per accelerare il recupero senza però esagerare. Martín svela ogni momento del suo lavoro per rimettersi in forma, tra camera iperbarica, terapia a ultrasuoni, sessioni di bici indoor e nuoto. Arriva a scusarsi della "noia" di un vlog che, promette, quando tornerà in pista da pilota sarà molto più divertente e ricco d'azione. Confessa di aver passato momenti complicati, di aver anche avuto il timore di non tornare il solito Martín nei primi giorni dopo la seconda caduta, quella in allenamento che lo ha costretto a saltare l'inizio campionato e che gli ha provocato un grande dispiacere proprio quando portava con sé la carica di un recupero veloce che stava per metterlo in condizione di partecipare già al debutto stagionale in Thailandia. Ogni momento lo vive come "un passo in meno" da percorrere verso il ritorno in pista, che fissa con chiarezza per il Qatar, per quanto intervenendo in collegamento con la conferenza stampa piloti prima del Gp d'Argentina abbia mantenuto maggiore prudenza sugli obiettivi. Ma la cosa importante, al di là dei contenuti, è trovare un Martín sorridente e ottimista, che pare essersi messo alle spalle la delusione di essersi procurato il doppio infortunio che gli sta rovinando l'inizio 2025 ritrovando solo la determinazione per ripartire e provare, per quanto complicato a causa delle tante assenze, a difendere il suo numero 1. Il vlog del recupero non sarà il più divertente della carriera su YouTube di Jorge, ma sicuramente è una bandiera simbolica del suo spirito da Martinator.