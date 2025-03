Martedì 25 marzo il presidente della Generalitat, Carlos Mazón, ha visitato insieme a Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, il circuito di Valencia e ha fatto il punto sullo stato dei lavori di ricostruzione delle vie di accesso dopo il disastro di fine 2024 che ha portato alla cancellazione della gara finale dell’ultimo Mondiale. Con l'occasione è stato annunciato il rinnovo dell'impegno di Valencia a ospitare il Gran Premio fino al 2031 (Ezpeleta non ha confermato che sarà sempre l'evento di chiusura della stagione). La Dana aveva distrutto le vie di accesso rendendo impossibile (oltre che inopportuno vista la situazione) lo svolgimento dell'atto finale del 2024 a Valencia come da calendario. Il circuito non è stato particolarmente colpito, ma comunque sono ancora in corso i lavori per garantire un comodo accesso a tifosi e addetti ai lavori per il GP 2025. Dorna ha aiutato direttamente Valencia donando gli introiti dell'ultimo Gran Premio del 2024 che si è svolto a Barcellona ed è stato denominato GP della solidarietà.