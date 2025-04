Introduzione

Marc Marquez vince per la settima volta in stagione (3 gare lunghe e 4 Sprint) e mette a segno un colpo forte al campionato: da 10 e lode. Incredibile Vinales, 2° al traguardo e poi penalizzato per irregolarità sulla pressione delle gomme, da 10. Stesso voto per Bagnaia e Morbidelli: 9. Di seguito le pagelle del Gp Qatar a cura di Paolo Beltramo

