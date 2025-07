Borja Gomez, il pilota che ha inseguito il suo sogno fino alla fine

20 anni appena compiuti e un passaggio rapidissimo in Moto2, prima di ripartire dal basso per andare a inseguire il suo sogno. Eppure Borja Gomez, scomparso in un tragico incidente sul circuito di Magny-Cours lo scorso 3 luglio, è stato molto più di una semplice comparsa nel frenetico mondo del motomondiale: ci ha ricordato che questo sport non è per tutti ma soprattutto che vale la pena lottare per i propri obiettivi anche dopo una delusione