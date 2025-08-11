la presentazione
Come arriva la MotoGP in Austria, la 'casa' di Pecco
Vacanze finite, si torna in pista. Torna la MotoGP e lo fa dal Gran Premio d'Austria, nello storico tracciato oggi chiamato Red Bull Ring tanto caro a Pecco Bagnaia. Paolo Beltramo spiega per Sky Sport Insider come arrivano i piloti e i team alla ripresa del motomondiale
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi