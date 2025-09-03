La MotoGP fa tappa a casa di Marc Marquez
Dal Balaton a Montmeló, la MotoGP torna alla tradizione. Ducati a un passo dal settimo titolo costruttori, Marquez re di casa con un dominio che sembra infinito, Bagnaia chiamato a dare conferme, Aprilia e KTM pronte a rovinare la festa Barcellona promette ancora una volta emozioni, sorprese e colpi di scena: la presentazione del prossimo Gran Premio a cura di Paolo Beltramo
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider