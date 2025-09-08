È sempre una roba da Ma...rquez

Al Montmeló stavolta ha vinto Alex, con Marc subito dietro. Sul gradino più alto del podio il cognome è sempre lo stesso, ma dietro la concorrenza (soprattutto Ktm e Aprilia) sta colmando il distacco in vista del cambio tecnico del 2027. Stagione entro cui sarà indispensabile far ritrovare il feeling con la moto a Pecco Bagnaia, che della Ducati è stato il volto per tante stagioni