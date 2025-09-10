Marquez si può battere. Sì, se ti chiami Marquez
La vittoria di Alex a Barcellona ha dentro un messaggio per tutti: vietato pensare di non poter battere il mito. Alcuni piloti ne sono ancora convinti, altri hanno mollato il colpo da un po’. La leggenda di Marc si prepara al titolo che segnerebbe una rinascita da film, ma intanto arriva Misano, con la Ducati già campione dei Costruttori, ma con le altre case che hanno cambiato marcia nel loro inseguimento impossibile
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider