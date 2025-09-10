Marquez si può battere. Sì, se ti chiami Marquez

La vittoria di Alex a Barcellona ha dentro un messaggio per tutti: vietato pensare di non poter battere il mito. Alcuni piloti ne sono ancora convinti, altri hanno mollato il colpo da un po’. La leggenda di Marc si prepara al titolo che segnerebbe una rinascita da film, ma intanto arriva Misano, con la Ducati già campione dei Costruttori, ma con le altre case che hanno cambiato marcia nel loro inseguimento impossibile