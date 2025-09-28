MotoGP, la vittoria di Marc Marquez in Ducati: il film della stagione 2025. HIGHLIGHTSHIGHLIGHTS
Il Mondiale 2025 porta la firma di Marc Marquez. Lo spagnolo ha dominato la stagione fin dalla prima gara in Thailandia e ha tenuto un rendimento incredibile che i numeri certificano: 11 vittorie nelle gare lunghe e 14 Sprint; 10 "doppiette" (Sprint+GP), 7 delle quali consecutive da Aragon al Balaton Park. E poi il titolo mondiale, il 9° in carriera e il 7° in top-class, per il quale mancava ormai solo l'aritmetica e che è arrivato al termine del GP Giappone. Ecco il film del Mondiale 2025 attraverso le immagini simbolo e tutti gli highlights di Sky Sport.
GP Thailandia (Sprint, 1 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Marc parte subito forte a Buriram e vince la prima Sprint Race della stagione. Successo mai in discussione per lo spagnolo che, scattato dalla pole, è sempre rimasto in testa alla baby-race.
GP Thailandia (Gara, 2 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Stesso copione anche nella gara lunga: il 93 parte "a cannone", si mette a dettare l'andatura e porta a più di un secondo il gap sugli inseguitori. Nel corso del 7° giro Marc si gira, rallenta di colpo e lascia passare suo fratello Alex. Gli resta francobollato al posteriore fino al terzultimo giro, quando decide di tornare in testa. "La pressione della gomma anteriore non era dentro i parametri - ha spiegato dopo la gara su Sky -, allora ho pensato di mettermi in scia. Per questo ho fatto tutta la gara attaccato ad Alex"
- Classifica al termine del weekend: M. Marquez 37, A. Marquez 29, Bagnaia 23
GP Argentina (Sprint, 15 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Altro sabato, altra pole e vittoria nella Sprint Race. Marc parte bene e protegge la prima posizione in gara tenendo a distanza suo fratello Alex. Baby-race che va via liscia senza alcun tipo di preoccupazione.
GP Argentina (Gara, 16 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Morbidelli
- Marc parte bene ma Alex qualche giro più tardi lo passa. Il fratello minore prova a spingere ma resta sotto tiro del #93. Marc prova un primo attacco ma va lungo, poi riprova e riesce a superare Alex con una staccata micidiale. È la 90° vittoria in tutte le classi per lo spagnolo. Completa il podio Morbidelli.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 74, A. Marquez 58, Bagnaia 43
GP Americhe (Sprint, 29 marzo)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Un primo giro super nella Sprint Race di Austin, con un'accesissima bagarre tra i fratelli Marquez e Bagnaia. Marc pesca anche un jolly alla curva 17, tenendo in piedi la sua Ducati nonostante gli fosse partito il posteriore. Poi il numero 93 prende la testa della baby-race e va a vincere davanti a suo fratello e Pecco.
GP Americhe (Gara, 30 marzo)
- Podio: 1° Bagnaia, 2° A. Marquez, 3° Di Giannantonio (M. Marquez RT)
- La pioggia bagna il circuito di Austin e getta nell'incertezza il GP. La maggior parte dei piloti opta per i pneumatici da bagnato, ma a 3 minuti dal giro di ricognizione Marc spariglia le carte: scatto improvviso per andare a prendere la moto con assetto da asciutto, si scatena un 'fuggi fuggi' generale verso il box anche degli altri piloti (QUI il video). La direzione gara non può far altro che esporre bandiera rossa e dare una nuova procedura di partenza. Il GP parte con 20 minuti di ritardo e Marc fa subito il vuoto. Nel corso del 9° giro, però, lo spagnolo scivola in curva 4 su un cordolo ancora umido. Prova a ripartire, ma la sua moto ha troppi danni ed è costretto a ritirarsi. "Ho tagliato troppo il cordolo, errore mio". Vince Bagnaia davanti ad Alex, che lo scavalca in testa al Mondiale.
- La classifica al termine del weekend: A. Marquez 87, M. Marquez 86, Bagnaia 75
GP Qatar (Sprint, 12 aprile)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Morbidelli
- La MotoGP arriva a Lusail e Marc, dopo la caduta di Austin, ritorna a essere uno schiacciasassi. Altra pole e vittoria della Sprint Race mai in discussione, alle sue spalle c'è Alex che torna secondo nel mondiale.
GP Qatar (Gara, 13 aprile)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bagnaia, 3° Morbidelli
- GP molto più combattuto rispetto alla Sprint. Marc parte "a fionda" ma a mettersi a fare l'andatura è Morbidelli. Marquez e Bagnaia combattono per la seconda posizione e consentono a Vinales di rientrare nella lotta. Il pilota Ktm guadagna addirittura la testa della gara, ma a pochi giri dalla fine va largo con Marc che si butta dentro. Il #93 vince davanti a Maverick (che sarà penalizzato per irregolarità sulla pressione delle gomme), Bagnaia e Morbidelli.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 123, A. Marquez 106, Bagnaia 97
GP Spagna (Sprint, 26 aprile)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Si arriva in Europa e a firmare la pole position a Jerez è Fabio Quartararo davanti a Marquez e Bagnaia. Marc scatta subito dietro di lui nella Sprint Race, il "Diablo" si stende dopo un giro e lo spagnolo ringrazia. Gara in solitaria per il #93, primo posto mai in discussione.
GP Spagna (Gara, 27 aprile)
- Podio: 1° A. Marquez, 2° Quartararo, 3° Bagnaia (12° M. Marquez)
- Inizio spettacolare della gara lunga a Jerez con una gran bagarre tra Marquez e Bagnaia per la seconda posizione alle spalle di Quartararo. Nel corso del terzo giro, però, Marc perde l'anteriore della sua GP25 mentre si trovava in terza posizione e finisce nella ghiaia. Lo spagnolo rientra in gara e riesce a rimontare fino al 12° posto, guadagnando 4 punti in classifica. Vince suo fratello Alex, al primo successo in MotoGP, che torna in testa al Mondiale.
- La classifica al termine del weekend: A. Marquez 140, M. Marquez 139, Bagnaia 120
GP Francia (Sprint, 10 maggio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Aldeguer
- Quartararo scatta dalla pole a Le Mans e resta in testa per 6 giri, fin quando Marc decide di attaccarlo. Lo spagnolo si prende il comando della Sprint e fa il vuoto, arrivando al traguardo in solitaria come spesso accaduto. Altra doppietta in famiglia, primo podio in top class per Aldeguer.
GP Francia (Gara, 11 maggio)
- Podio: 1° Zarco, 2° M. Marquez, 3° Aldeguer
- Gara spettacolare a Le Mans soprattutto grazie alle condizioni meteo, con pioggia a intermittenza sul circuito francese. Alcuni piloti, tra i quali i fratelli Marquez, scelgono di partire con le gomme da asciutto, altri con le rain. Marc conduce, sconta un long lap penalty e - con l'aumentare della pioggia - sceglie di tornare ai box per prendere la moto con assetto da bagnato. Anche gli altri piloti sono costretti a rientrare, a beneficiarne è Zarco: il francese, partito con le rain e protagonista di un contatto in partenza che avrebbe potuto condizionare la sua gara, si ritrova in testa e va a vincere. Dietro di lui Marc e Aldeguer, caduto Alex mentre si trovava al 3° posto. Fine settimana da dimenticare per Bagnaia, out sia nella Sprint che in gara.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 171, A. Marquez 149, Bagnaia 120
GP Gran Bretagna (Sprint, 24 maggio)
- Podio: 1° A. Marquez, 2° M. Marquez, 3° Di Giannantonio
- Quartararo scatta dalla pole ma Marc riesce subito a prendersi la prima posizione. Lo spagnolo, però, commette un errore: va largo con Alex che ne approfitta. I Marquez si allontanano dagli inseguitori, fin quando Alex stacca anche il fratello e va a vincere.
GP Gran Bretagna (Gara, 25 maggio)
- Podio: 1° Bezzecchi, 2° Zarco, 3° M. Marquez
- Caos in partenza: Alex Marquez cade alla prima curva, poco dopo anche suo fratello Marc. Nel corso del 2° giro la direzione gara espone la bandiera rossa a causa di una chiazza d'olio in pista lasciata dalla moto di Morbidelli dopo un incidente con Aleix Espargaró. Tutto da rifare, con i piloti (compresi quelli che erano nel frattempo caduti) che prendono il posto in griglia per la ripartenza. Al secondo semaforo verde il poleman Quartararo scappa via, ma quando ha più di 5 secondi di vantaggio sugli inseguitori viene tradito dalla rottura dell'abbassatore posteriore. Ne approfitta Bezzecchi che passa in testa e fa il vuoto sugli inseguitori. Alle sue spalle Zarco e Marc Marquez, 5° Alex.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 196, A. Marquez 172, Bagnaia 124
GP Aragon (Sprint, 7 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Aldeguer
- Marc Marquez torna in pole a distanza di 3 gare dall'ultima volta. La partenza non è delle migliori con lo spagnolo che arriva in curva 1 in 4^ posizione, ma poco dopo riesce a passare Acosta e Morbidelli. Nel corso del 6° giro attacca anche suo fratello Alex e scappa via, tagliando il traguardo con 2 secondi di vantaggio.
GP Aragon (Gara, 8 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Marc è letteralmente imprendibile. Scatta forte, Acosta prova per un istante a mettergli le ruote davanti ma non ce n'è per nessuno. Trionfa senza alcun tipo di problema mettendosi alle spalle suo fratello e Pecco. Spoiler: è la prima di 7 doppiette consecutive per il #93.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 233, A. Marquez 201, Bagnaia 140
GP Italia (Sprint, 21 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Marc Marquez firma la pole al Mugello ma la Sprint si apre con un 'problemino'. Prima dello spegnimento dei semafori, il pilota Ducati ha disattivato il launch control sulla sua moto: "Ho fatto io confusione, l'ho disattivato e riattivato e questo mi ha fatto perdere tempo", ammette poi a Sky Sport. Per inserirlo di nuovo lo spagnolo deve togliere la mano destra dall'acceleratore e questa manovra gli fa perdere lo spunto al via: scende fino alla 7^ posizione, ma da lì parte la rimonta: prima la bagarre con Bagnaia, poi quella con suo fratello Alex, fino alla vittoria finale.
GP Italia (Gara, 22 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Di Giannantonio
- La gara lunga è segnata da una spettacolare bagarre per la prima posizione tra Marc Marquez, Bagnaia e Alex. I tre piloti si rendono protagonisti di un botta e risposta continuo per diversi giri, poi Marc dà uno 'strappo' e allunga fino alla vittoria. Sul podio anche Di Giannantonio, 4° Bagnaia.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 270, A. Marquez 230, Bagnaia 160
GP Olanda (Sprint, 27 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bezzecchi
- Quartararo torna in pole ma a vincere è sempre Marc Marquez. Lo spagnolo passa il Diablo al primo giro, ma a differenza delle gare precedenti non scappa. Alex gli rimane incollato al posteriore fino all'ultimo giro ma non riesce a passarlo.
GP Olanda (Gara, 28 giugno)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° Bagnaia
- Bagnaia parte forte e riesce a mettersi al comando, ma qualche giro più tardi Marc sferra l'attacco e si prende la testa della gara. Lo spagnolo si ritrova alle sue spalle Bezzecchi ma non rischia nulla e vince anche ad Assen. Caduta e ritiro per Alex Marquez, costretto a operarsi dopo aver rimediato una frattura alla mano sinistra.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 307, A. Marquez 239, Bagnaia 181
GP Germania (Sprint, 12 luglio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° Quartararo
- Il re del Sachsenring arriva in Germania e firma subito la pole. La Sprint Race, su pista bagnata, si apre con un lungo in curva 1 per lo spagnolo che perde 3 posizioni. Poi parte la rimonta, con Marc che sferra l'attacco decisivo per la vittoria su Bezzecchi nel corso dell'ultimo giro.
GP Germania (Gara, 13 luglio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Bagnaia
- Nella gara lunga nessuna bagarre, nessun sorpasso e vittoria mai in discussione. Marc parte e fa il vuoto sugli inseguitori, tagliando il traguardo con 6.3 secondi di vantaggio su suo fratello Alex.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 344, A. Marquez 261, Bagnaia 197
GP Rep. Ceca (Sprint, 19 luglio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Acosta, 3° Bastianini
- Marc cade in qualifica ma riesce comunque a segnare il 2° miglior tempo alle spalle di Bagnaia. A inizio Sprint il #93 riesce a superare Pecco ma nel corso del 5° giro entrambi i piloti Ducati Factory sono costretti a rallentare di colpo per mettersi in scia agli avversari e provare a far salire la temperatura dell'anteriore. Marc rimane incollato al posteriore di Acosta e, una volta rientrata la pressione della gomma nei parametri consentiti, passa il connazionale e va a vincere.
GP Rep. Ceca (Gara, 20 luglio)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° Acosta
- A Brno bagarre nei primi giri tra Marc, Pecco e Bez per la prima posizione. Alla fine, però, ad avere la meglio e vincere è sempre lo spagnolo. Intanto Marc allunga in classifica, approfittando del doppio "0" di suo fratello Alex nella Sprint e nella gara lunga.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 381, A. Marquez 261, Bagnaia 213
GP Austria (Sprint, 16 agosto)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° A. Marquez, 3° Acosta
- A Spielberg altra caduta in qualifica per Marc Marquez, costretto a scattare dalla 4^ casella in griglia. Il leader del mondiale parte bene e si mette in scia a suo fratello Alex, per poi passarlo a 5 giri dal termine. Altro successo e altra doppietta in casa per i due fratelli.
GP Austria (Gara, 17 agosto)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Aldeguer, 3° Bezzecchi
- Nella gara lunga Marc duella con Bagnaia per la seconda posizione e una volta superato Pecco si mette a caccia del poleman Bezzecchi. Lo spagnolo attacca Bez, con cui nasce un bel botta e risposta. Il leader del mondiale poi sferra l'attacco decisivo e va a vincere per la prima volta in carriera (non considerando la Sprint del giorno prima) a Spielberg.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 418, A. Marquez 276, Bagnaia 221
GP Ungheria (Sprint, 23 agosto)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Di Giannantonio, 3° Morbidelli
- La MotoGP fa l'esordio al Balaton Park e Marc firma subito la pole position. Lo spagnolo ha un grande spunto in partenza e si mette davanti indisturbato, chiudendo la baby-race con 2 secondi di vantaggio sugli inseguitori.
GP Ungheria (Gara, 24 agosto)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Acosta, 3° Bezzecchi
- Marquez e Bezzecchi, scattato 2°, partono molto bene e si toccano a inizio gara. Marc perde due posizioni e si ritrova alle spalle anche di Morbidelli, che supera qualche istante più tardi. Lo spagnolo mette nel mirino il pilota Aprilia e lo passa in curva 1, poi scappa via fino alla vittoria con più di 4 secondi di vantaggio su Acosta.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 455, A. Marquez 280, Bagnaia 228
GP Catalunya (Sprint, 6 settembre)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Quartararo, 3° Di Giannantonio
- A Barcellona è annunciato un "duello" in famiglia tra i Marquez: Marc ha sempre faticato in Catalogna, mentre suo fratello Alex ama questa pista e infatti firma la pole. Il pilota del team Gresini vola anche nella Sprint ma a 4 giri dal termine, con un ottimo margine su Marc, perde l'anteriore della sua moto e finisce nella ghiaia spalancando le porte della vittoria a suo fratello.
GP Catalunya (Gara, 7 settembre)
- Podio: 1° A. Marquez, 2° M. Marquez, 3° Bastianini
- Nella gara lunga si ripropone il duello tra i fratelli Marquez, che si giocano la prima posizione fin quando Alex non allunga e Marc gli resta dietro. Con il successo di Barcellona il pilota del team Gresini impedisce al fratello di avere il primo match point per il Mondiale a Misano: il #93, infatti, per avere la possibilità di vincere il titolo nel GP San Marino avrebbe dovuto chiudere il weekend spagnolo con 185 punti (o più) di vantaggio su Alex.
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 487, A. Marquez 305, Bagnaia 237
GP San Marino (Sprint, 13 settembre)
- Podio: 1° Bezzecchi, 2° A. Marquez, 3° Di Giannantonio (M. Marquez RIT)
- Marc scatta dalla 4^ posizione in griglia e si mette subito a caccia del poleman Bezzecchi. Nel corso del 6° giro sferra l'attacco al pilota Aprilia e si mette davanti, ma poco dopo perde l'anteriore della sua GP25 e finisce nella ghiaia. Lo spagnolo è costretto a ritirarsi, ma nonostante lo "0" guadagna la certezza di avere il primo match point per il titolo a Motegi grazie al 2° posto di suo fratello Alex.
GP San Marino (Gara, 14 settembre)
- Podio: 1° M. Marquez, 2° Bezzecchi, 3° A. Marquez
- Marc risponde subito presente dopo la caduta del sabato. Lo spagnolo si mette dietro Bez e lo passa approfittando di un lungo del pilota Aprilia. L'italiano però non molla e il leader del mondiale è costretto a spingere fino all'ultimo giro. Marc vince l'undicesima gara stagionale e arriva al GP Giappone con il match point da poter sfruttare solo nella gara lunga (non nella Sprint). E poi, sul podio, l'esultanza alla Messi sfilandosi la tuta: "Per me è sempre stato un riferimento, volevo mettere un po' di peperoncino...".
- La classifica al termine del weekend: M. Marquez 512, A. Marquez 330, Bagnaia 237
GP Giappone (Sprint, 27 settembre)
- Podio: 1° Bagnaia, 2° M. Marquez, 3° Acosta
- Marc inizia il weekend del Giappone con la consapevolezza che nella giornata di domenica avrà il primo match point per vincere il Mondiale. Da qui la sua cautela nella Sprint: scatta dalla 3^ casella in griglia e nei primi giri rimane imbottigliato in quarta posizione. Poi riesce a liberarsi di Mir e Acosta senza prendersi rischi e porta a casa un buon 2° posto soprattutto in virtù del 10° di Alex, rimasto fuori dalla zona punti. A Marc basterà non perdere più di 6 punti su suo fratello nella gara di domenica e il titolo sarà aritmeticamente suo.
GP Giappone (Gara, 28 settembre)
- MARC MARQUEZ È CAMPIONE DEL MONDO!
- Mancava solo l'aritmetica che è arrivata al termine del GP Giappone, corso dallo spagnolo con la consapevolezza di avere il primo match point per vincere il titolo. E il #93 chiude il discorso alla prima opportunità, vincendo il nono titolo mondiale in carriera e il settimo in MotoGP.