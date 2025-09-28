Introduzione

Il Mondiale 2025 porta la firma di Marc Marquez. Lo spagnolo ha dominato la stagione fin dalla prima gara in Thailandia e ha tenuto un rendimento incredibile che i numeri certificano: 11 vittorie nelle gare lunghe e 14 Sprint; 10 "doppiette" (Sprint+GP), 7 delle quali consecutive da Aragon al Balaton Park. E poi il titolo mondiale, il 9° in carriera e il 7° in top-class, per il quale mancava ormai solo l'aritmetica e che è arrivato al termine del GP Giappone. Ecco il film del Mondiale 2025 attraverso le immagini simbolo e tutti gli highlights di Sky Sport.

MARC MAR9UEZ: LO SPECIALE