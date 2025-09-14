Marc Marquez ha voluto citare Leo Messi dopo il trionfo di Misano, salendo sul podio e sfilandosi la tuta, poi esposta al pubblico come aveva fatto con la sua maglietta il fuoriclasse argentino al Bernabeu in un indimenticabile Real Madid-Barcellona del 2017: "E' sempre stato un riferimento per me, volevo mettere un po' di peperoncino..."

