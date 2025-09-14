Marquez, esultanza come Messi dopo la gara di Misano: la spiegazioneil tributo
Marc Marquez ha voluto citare Leo Messi dopo il trionfo di Misano, salendo sul podio e sfilandosi la tuta, poi esposta al pubblico come aveva fatto con la sua maglietta il fuoriclasse argentino al Bernabeu in un indimenticabile Real Madid-Barcellona del 2017: "E' sempre stato un riferimento per me, volevo mettere un po' di peperoncino..."
Marc Marquez come Leo Messi. Sfila la tuta rossa, la mostra al pubblico di Misano ed esulta così sul podio dopo l'11° trionfo stagionale. Una citazione d'autore, che ci riporta a un Clasico Real Madrid-Barcellona 2-3 del 2017, quando la Pulce, con una doppietta, trascinò i blaugrana alla vittoria al Bernabeu e poi, senza timori, mostrò nella Casa Blanca la sua maglietta numero 10.
L'esultanza è stata spiegata poi a Sky Sport dal fuoriclasse di Cervera, grande tifoso del Barcellona peraltro. "Messi è sempre stato un riferimento, va messo un po’ di peperoncino su ciò che si mangia. Leo parla giocando a calcio e a me piace farlo andando in moto, ci voleva dopo la caduta di ieri", le parole del leader del Mondiale.