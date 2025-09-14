Esplora tutte le offerte Sky
Marquez, esultanza come Messi dopo la gara di Misano: la spiegazione

il tributo

Marc Marquez ha voluto citare Leo Messi dopo il trionfo di Misano, salendo sul podio e sfilandosi la tuta, poi esposta al pubblico come aveva fatto con la sua maglietta il fuoriclasse argentino al Bernabeu in un indimenticabile Real Madid-Barcellona del 2017: "E' sempre stato un riferimento per me, volevo mettere un po' di peperoncino..."

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA 

Marc Marquez come Leo Messi. Sfila la tuta rossa, la mostra al pubblico di Misano ed esulta così sul podio dopo l'11° trionfo stagionale. Una citazione d'autore, che ci riporta a un Clasico Real Madrid-Barcellona 2-3 del 2017, quando la Pulce, con una doppietta, trascinò i blaugrana alla vittoria al Bernabeu e poi, senza timori, mostrò nella Casa Blanca la sua maglietta numero 10. 

"Volevo mettere un po' di peperoncino..."

L'esultanza è stata spiegata poi a Sky Sport dal fuoriclasse di Cervera, grande tifoso del Barcellona peraltro. "Messi è sempre stato un riferimento, va messo un po’ di peperoncino su ciò che si mangia. Leo parla giocando a calcio e a me piace farlo andando in moto, ci voleva dopo la caduta di ieri", le parole del leader del Mondiale.

