Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

Bagnaia-Marquez, il duello che tutti aspettavamo paradossalmente può iniziare proprio ora

Paolo Lorenzi
©Getty

Marc è ufficialmente campione del mondo, con merito. Ma in Giappone Pecco ha fatto vedere che con la giusta moto può competere, e anche battere, il fenomeno spagnolo. Da qui alla fine della stagione (5 gare) potremo vedere la sfida interna che per diversi motivi non abbiamo mai potuto avere: un modo per stabilire performance e forse gerarchie in vista del campionato 2026

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ