Marc è ufficialmente campione del mondo, con merito. Ma in Giappone Pecco ha fatto vedere che con la giusta moto può competere, e anche battere, il fenomeno spagnolo. Da qui alla fine della stagione (5 gare) potremo vedere la sfida interna che per diversi motivi non abbiamo mai potuto avere: un modo per stabilire performance e forse gerarchie in vista del campionato 2026