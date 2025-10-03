In Indonesia inizia un secondo campionato

Il campionato è ormai deciso, da ora si corre solo per il gusto di battere l'avversario e senza pensare troppo alla classifica, anche se ogni pilota e ogni scuderia hanno ancora degli obiettivi da centrare. Tutti tranne Jorge Martin, ufficialmente fuori dai giochi di un campionato che per l'ex campione del mondo non è, di fatto, mai davvero iniziato