Tutta la bellezza di una MotoGP senza 'bussola'

Senza la Ducati numero 93 di Marc Marquez a dominare il campionato, la MotoGP sta mettendo in mostra il 'resto' del repertorio: oltre all'eccellente Bezzecchi stanno trovando podi, vittorie e grandi prestazioni anche Acosta, Aldeguer, Mir e Fernandez. A conferma del fatto che di talento ce n'è in abbondanza, e che le 'altre' scuderie stanno accorciando il gap tecnico con Ducati: il 2026 potrebbe essere una stagione senza padrone?