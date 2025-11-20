Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
talent time

Diogo Moreira può essere l'eroe che il Brasile stava aspettando

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©Getty

Il fresco vincitore della Moto 2, che vedremo nel 2026 in MotoGP, sogna di diventare un eroe per il suo Paese, come i grandi della storia dello sport che sono stati molto più che semplici atleti per il popolo brasiliano. Per riuscire a diventare unico, ha deciso per un cambio di numero sul cupolino per la prossima stagione, con un significato ben preciso alle spalle

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ