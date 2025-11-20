Il fresco vincitore della Moto 2, che vedremo nel 2026 in MotoGP, sogna di diventare un eroe per il suo Paese, come i grandi della storia dello sport che sono stati molto più che semplici atleti per il popolo brasiliano. Per riuscire a diventare unico, ha deciso per un cambio di numero sul cupolino per la prossima stagione, con un significato ben preciso alle spalle
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider