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MotoGP in Ungheria: Aldeguer il più veloce nel Warm up, 3° Bezzecchi, 5° Marc Marquez

GP UNGHERIA

Il pilota del team Gresini è stato il più veloce con il tempo di 1:39.624 al Balaton Park, dove splende il sole e si preannuncia una giornata molto calda. Secondo Acosta, 3° Bezzecchi, leader del Mondiale con 20 punti di vantaggio su Martin, scivolato (senza conseguenze) nel finale di warm up. 5° Marc Marquez, tornato alla vittoria nella Sprint e in pole nel GP ungherese. 7° Di Giannantonio, 12° Bagnaia. Gara alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA - GRIGLIA

GP D'UNGHERIA: I RISULTATI DEL WARM UP

GP D'UNGHERIA: I RISULTATI DEL WARM UP
Warm up: risultati

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