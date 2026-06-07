Il pilota del team Gresini è stato il più veloce con il tempo di 1:39.624 al Balaton Park, dove splende il sole e si preannuncia una giornata molto calda. Secondo Acosta, 3° Bezzecchi, leader del Mondiale con 20 punti di vantaggio su Martin, scivolato (senza conseguenze) nel finale di warm up. 5° Marc Marquez, tornato alla vittoria nella Sprint e in pole nel GP ungherese. 7° Di Giannantonio, 12° Bagnaia. Gara alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA - GRIGLIA