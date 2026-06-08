MotoGP in Ungheria: le pagelle del GP al Balaton Parkdi p. beltramo
Introduzione
Marc Marquez domina il weekend del Balaton Park con pole, vittoria nella Sprint e nella gara lunga: il campione del mondo in carica è da 10 e lode. Alle sue spalle Pedro Acosta, con il quale ha dato vita a un gran duello: 9,5 al pilota Ktm. Pesante insufficienza per Jorge Martin, che ha innescato il maxi incidente al via che ha eliminato dalla corsa gli incolpevoli Bezzecchi, Raul Fernandez e Aldeguer. Ecco i voti a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
MARC MARQUEZ: 10 (ANZI 100) E LODE
- BalatonMarc: 2-2-2-2. Due pole, due Sprint, due GP, due giri veloci al secondo anno che ci si corre. Marc Marquez vince la sua 100^ gara, porta la 100^ vittoria a Ducati e riduce a 72 punti la distanza dal leader del mondiale Bezzecchi. Il fenomeno è tornato, ha fatto il massimo, ha recuperato 30 punti in classifica, la spalla ha retto e per il titolo c'è anche lui. Mancano 14 GP, 28 gare e MM93 non va escluso dalla lotta per il titolo. 10 e lode per come ha gestito la fuga di Acosta, poi il fantastico duello e infine il suo vantaggio. Il circuito sinistrorso e particolare lo avranno aiutato, ma capacità di gestione, di dosare le forze, in sostanza che Marc!
BAGNAIA: 8
- Buona giornata per Ducati che al di là della 100^ vittoria ottiene un buon terzo posto con Bagnaia, fortunato a non venire coinvolto nel botto all'inizio, ma poi bravo e capace di gestire la sua posizione: 8.
pubblicità
LECUONA: 8
- Complimenti pure a Lecuona che da sostituto e pilota Superbike ha finito settimo, 8.
DI GIANNANTONIO: 7
- Sfortuna invece per Di Giannantonio ripartito dopo la caduta e finito dodicesimo, 7 per la determinazione e per la fiducia. Male come al solito, purtroppo Morbidelli, 14° nonostante le cadute, 4. Fuori subito Aldeguer, NG.
pubblicità
ACOSTA: 9,5
- Di nuovo Acosta dipendente: il fenomeno del futuro si è scontrato con quello attuale e ha perso, ma ha combattuto in modo spettacolare, assoluto. Ducati poi, ha una migliore accelerazione e quando a Pedro sono finite le gomme morbide che aveva montato. Comunque 9 e mezzo, grande gara.
BASTIANINI E BINDER: 6
- Mediocre invece la corsa di Bastianini e Binder nono e decimo, 6. Viñales ancora non è a posto e si vede dai risultati , quindicesimo e senza voto.
pubblicità
OGURA: 8
- Alla fine come sempre ci ha pensato Ai Ogura finendo quarto, 8, a tenere alto il nome Aprilia nella gara di oggi.
MARTIN: 3
- Martin in modo colpevole ha frenato male e ha steso sé stesso, Bezzecchi e Fernandez oltre a Diggia e Fermin. 3, perché ha sbagliato lui. Fortunatamente hanno rimediato tutti soltanto botte varie e non fratture. Un disastro collettivo condito da tanta sfortuna. Il Bez e Jorge restano comunque primo e secondo nel campionato. Uno zero ci sta, può capitare. Forza, una settimana di relax e poi a Brno, un circuito molto diverso, più lungo, largo, bello, aprilioso.
pubblicità
MARINI E MOREIRA: 7
- Buona giornata con Marini e Moreira in lotta per posizioni buone, con buon ritmo, quinto e sesto, dimostra la serietà di Marini e la crescita di Moreira, 7.
MIR: 4
- Mir si è steso mentre lottava nelle stesse posizioni dei due, 4. Crutchlow ha preso quasi un minuto, ma è un riempitivo nell'attesa di Zarco.
pubblicità
RAZGATLIOGLU E MILLER: 7
- Una buona prima parte di gara per Razgatlioglu poi finito undicesimo, 7, vista la moto che guida, non proprio competitiva che comunque oggi ha messo Miller all'ottavo posto, 7. Rins 13°, 6; Quartararo ritirato, ma non sembrava molto motivato. 5.
MOTO2
- Manu Gonzalez lascia sfogare un sorprendente e bravo Salac (9) che su questa pista si allena abitualmente, poi però verso metà gara lo passa e lo batte nettamente, 10 e lode, quarta vittoria 2026, terza consecutiva per il leader del mondiale che approfitta benissimo del sesto posto del suo inseguitore più vicino, Guevara, che è stato costretto ad un long-lap per cambio pericoloso di traiettoria in partenza e finisce sesto 7. Ora i punti tra i due sono 49,5. Buon terzo posto per Senna Agius, 8 e grande rimonta di David Alonso, che sta dimostrando di essere sulla via della competitività anche in Moto2 battendo il suo compagno Holgado, 7. Vietti (6) pure qui in rimonta, ma non come al Mugello, stavolta è settimo a 14 secondi dal primo. Decimo Tony Arbolino, 6. ancora acerbo per la Moto2 Lunetta, diciottesimo. 5.
pubblicità
MOTO3
- Dopo un Mugello difficile è tornato Maximo Quiles, quello vero, quello che aspetta, stavolta dietro Almansa, in una fuga di coppia. Poi quando ha deciso di andare in testa per aumentare il ritmo per evitare rientri di altri piloti se ne è andato imperiosamente. Il pilota spagnolo del team Martinez porta a casa la sua quinta vittoria stagionale e aumenta a 59 punti il suo vantaggio nel mondiale, 10 e lode. 9 a un ottimo Almansa che ci ha provato. Poi una classifica a un giro dalla fine causa un incidente con 3 piloti coinvolti, Munoz, Salmela e Uriarte. Per gli italiani gara negativa con Guido Pini che cade alla prima curva NG, Matteo Bertelle finisce quindicesimo, 5. peccato, ma siamo in crisi come Nazione.
pubblicità