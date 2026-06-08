Introduzione

Marc Marquez domina il weekend del Balaton Park con pole, vittoria nella Sprint e nella gara lunga: il campione del mondo in carica è da 10 e lode. Alle sue spalle Pedro Acosta, con il quale ha dato vita a un gran duello: 9,5 al pilota Ktm. Pesante insufficienza per Jorge Martin, che ha innescato il maxi incidente al via che ha eliminato dalla corsa gli incolpevoli Bezzecchi, Raul Fernandez e Aldeguer. Ecco i voti a cura di Paolo Beltramo

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - L'INCIDENTE AL VIA