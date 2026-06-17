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MotoGP a Brno: orari tv e streaming e dove vedere la gara in Repubblica Ceca

IL PROGRAMMA

MotoGP in pista fino a domenica 21 giugno a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì Libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Sabato il solito show con qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 10. Domenica le gare: top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

LA CLASSIFICA PRIMA DI BRNO

Torna la MotoGP, di scena a Brno fino a domenica 21 giugno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14

A Brno la MotoGP scende in pista venerdì alle 10.40 per la prima sessione di prove libere. Poi alle 14.55 le Pre-qualifiche che assegneranno i primi dieci pass per il Q2. Sabato alle 10.05 la seconda sessione di Libere, a seguire, dalle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint Race. Domenica il gran finale con la gara: semaforo verde previsto alle 14, dopo la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15). I GP delle tre classi saranno anche in differita in chiaro su Tv8 con i seguenti orari: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14.15 e MotoGP alle 16.

GP Rep. Ceca: il programma completo del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Giovedì 18 giugno

  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 16: Conferenza stampa piloti
  • Ore 18.15: Racebook

Venerdì 19 giugno

  • Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 – Pre Qualifiche
  • Ore 14: Moto2 – Pre Qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 20 giugno

  • Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche (anche TV8)
  • Ore 11.40: Paddock Live (anche TV8)
  • Ore 12.30: Paddock Live (anche TV8)
  • Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche (anche TV8)
  • Ore 13.40: Moto2 – Qualifiche (anche TV8)
  • Ore 14.30: Paddock Live Sprint (anche TV8)
  • Ore 14.55: MotoGP – Sprint (anche TV8)
  • Ore 15.45: Paddock Live Show (anche TV8)
  • Ore 16.30: Talent Time

Domenica 21 giugno

  • Ore 9.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 – Gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - Gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy

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