MotoGP in pista fino a domenica 21 giugno a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Venerdì Libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Sabato il solito show con qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 10. Domenica le gare: top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

Torna la MotoGP, di scena a Brno fino a domenica 21 giugno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.