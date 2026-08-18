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Acosta: "Ducati? Non sento pressione. Marc è a fine carriera, io all'inizio"

MotoGp

In un'intervista concessa a Motorsport, Pedro Acosta ha parlato delle sue aspettative in vista del 2027, anno in cui lo spagnolo lascerà Ktm per unirsi al team Ducati Factory. Sul rapporto con il futuro compagno di squadra Marc Marquez, Acosta è stato chiaro: "Non ho alcuna pressione, Marc è nella fase finale della sua carriera e io sto iniziando la mia". La MotoGP tornerà ad Aragon dal 28 al 30 agosto: il weekend spagnolo sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW

MOTOGP, LA CLASSIFICA

Pedro Acosta è uno dei piloti più in ascesa di tutto il Motomondiale. Dopo due stagioni e mezza in top class con la Ktm, quest'estate è arrivata la chiamata di Ducati, che per il 2027 ha riservato al pilota di Mazarròn un posto nel team Factory, accanto al nove volte Campione del Mondo Marc Marquez. La nuova sfida non sembra preoccupare Acosta, che in un'intervista concessa a Motorsport ha spiegato le sue sensazioni in vista del prossimo anno, che segnerà anche l'introduzione del nuovo regolamento tecnico con le moto da 850 cm3 di cilindrata: "Non ho la più pallida idea di cosa mi aspetterà in quel box, ma non sento alcuna pressione. Marc è nella fase finale della sua carriera e io sto iniziando la mia. Marc conosce tutti in fabbrica, mentre io avrò bisogno di tempo per adattarmi ad un box completamente italiano, dopo aver trascorso sei anni in KTM. Mi trovo di fronte ad un capitolo completamente nuovo, quindi non ho alcuna pressione". Acosta ha firmato un biennale con la squadra di Borgo Panigale e, secondo il pilota spagnolo, il tempo sarà dalla sua parte: "Per fortuna resterò lì almeno due anni. Così avrò tempo per prendere il ritmo nel primo anno e vedere cosa succede nel secondo. Sono molto grato alla Ducati per avermi permesso di far parte del suo progetto, nonostante non abbia ancora vinto una gara in MotoGP".

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