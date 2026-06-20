Introduzione

Voti altissimi per il vincitore Bagnaia e per la splendida gara di Ogura. Bene anche Marc Marquez, mentre Bezzecchi è insufficiente dopo la caduta a 2 giri dalla fine. Domenica la gara lunga di Brno alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

CLASSIFICA - HIGHLIGHTS