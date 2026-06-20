MotoGP in Repubblica Ceca: le pagelle della Sprint Race di BrnoDI P. BELTRAMO
Introduzione
Voti altissimi per il vincitore Bagnaia e per la splendida gara di Ogura. Bene anche Marc Marquez, mentre Bezzecchi è insufficiente dopo la caduta a 2 giri dalla fine. Domenica la gara lunga di Brno alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
BAGNAIA, UNA VITTORIA BELLA E IMPORTANTE
- Pecco Bagnaia scatta al via come venisse sparato da una fionda, prende il primo posto immediatamente, spinge, rintuzza la velocità del poleman Ogura con l'Aprilia, tiene nonostante abbia montato una posteriore morbida e il rivale invece abbia una media, non commette la benché minima imperfezione e porta a casa una vittoria bella e importante, netta nonostante il distacco limitato e l'assalto finale del giapponese.
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PECCO 10 E LODE
- Pecco conquista il suo 14° successo Sprint e raggiunge Martin e Marquez a 34 medaglie del sabato. Dopo i 3 podi consecutivi un successo consistente, spettacolare, elegante, perfettamente suo. 10 e lode, perchè chiarisce, conferma, urla che il 3 volte campione del mondo non è cambiato, è sempre lui e quando riesce a trovare l'alchimia, l'amalgama, capisce la gestione del freno dietro e vince.
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MARC MARQUEZ: 8
- Bene anche Marc Marquez, 8, che si prende un terzo posto partendo dal quinto e cercando di prendere e passare Ogura, ma senza prendersi troppi rischi, finendo quindi per accontentarsi. Ma bene anche perchè il suo stato fisico migliora pur non essendo ancora al top.
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DIGGIA: 6,5
- Bene anche Di Giannantonio, quarto solido, positivo senza rischi di essere superato, ma anche senza poter attaccare il podio (6 e mezzo).
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ALDEGUER: 6; MORBIDO: 5
- Ottavo il pilota del Team Gresini (6), soltanto dodicesimo Franco Morbidelli (5).
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BENTORNATO ALEX
- Non ha corso Alex Marquez che è tornato dopo il pazzesco incidente di Barcellona, è andato anche abbastanza forte venerdì, ma ha poi deciso di non insistere visto che aveva la mente troppo più veloce del fisico. In bocca al lupo.
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DUE LATI DELLA MEDAGLIA APRILIA
- Quello bello, giapponese, sorridente marcato Ogura che ottiene la sua prima pole-position e che si gioca il successo, ma soprattutto conferma la sua straordinaria velocità che si esprime meglio nella gara lunga.
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OGURA: 9,5
- Quello di oggi potrebbe essere stato soltanto un antipasto per il pilota che purtroppo per Aprilia l'anno prossimo andrà con Martin in Yamaha. 9 e mezzo.
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BEZZECCHI: 4
- La faccia brutta della medaglia è quella della caduta di Bezzecchi che era quinto, ma è scivolato (4).
MARTIN: 6,5
- Jorge invece riesce a migliorare un weekend difficile, chiude quinto e recupera 5 punti sul compagno di squadra, ora avanti ma di soli 15 punti. 6 e mezzo.
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RAUL: 6,5
- Bene anche Fernandez, sesto, consistente, 6 e mezzo anche se tutte le Aprilia oggi si devono inchinare alla prestazione di Ogura e cercare di andare come lui.
BASTIANINI: 7; ACOSTA: 5
- Non benissimo purtroppo oggi KTM con un Viñales, ritornato comunque veloce, caduto subito e un Acosta finito a terra a metà gara nel tentativo di sbloccare l'abbassatore rimasto in azione dal via (5); benino invece con Bastianini settimo (7) e Binder nono (6). Purtroppo le cadute sono state molte, ben 6 su 22 partiti anche se senza conseguenze.
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MIR: 5
- Anche Honda ha avuto molti caduti, 3 su 4, Moreira subito, Marini poi e Crutchlow all'ultimo. 4. L'unico al traguardo è stato Mir decimo, 5. Una Honda che sembrava in grado di disputare una bella gara, lo farà domani.
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YAMAHA
- Come sempre quest'anno dietro. Razgatlioglu 11°, mentre Quartararo, Rins e Miller hanno chiuso agli ultimi 3 posti. Che dire? Buon lavoro.
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