Introduzione

Marc Marquez vince a Brno (secondo successo consecutivo nella gara lunga) e sale a 101 vittorie in carriera: 10 e lode. Secondo un super Ai Ogura (9,5), poi Pecco Bagnaia (8). Male le Ktm e Yamaha. Ecco i voti a cura di Paolo Beltramo

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