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Bagnaia, lettera dopo l'addio alla Ducati: "Sarai sempre parte di me"

la lettera

Pecco Bagnaia ha scritto una lettera da brividi a Ducati per salutare la casa con cui ha corso i suoi primi 8 anni in MotoGP, conquistando i titoli Mondiali del 2022 e 2023. Eccola integrale qui di seguito

IL SALUTO DI DUCATI A BAGNAIA

La lettera di Pecco Bagnaia a Ducati su Instagram

"Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre. Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte vicecampioni del Mondo e due titoli mondiali, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra. Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare, ci siamo sempre spronati a dare il massimo. E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stato difficile andare d’accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre".

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