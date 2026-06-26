Cos’è cambiato nella stagione di Bagnaia , il pilota che nelle ultime quattro gare ha accumulato più punti di tutti? Dietro al recupero del pilota della Ducati, che ha infilato quattro podi di seguito, in effetti c’è un segreto tecnico: il nuovo freno anteriore che Pecco sta usando da Jerez. L’ha rivelato The Race, parlando con l’interessato e i tecnici della Brembo che equipaggia tutti i team di MotoGP. Bisogna però fare un passo indietro: il primo indizio risale al GP di Aragon 2025. Con i dischi freno più grandi, da 355 (che si usano solo in determinate piste, particolarmente probanti in tema di frenate) Bagnaia aveva rialzato la testa, dopo tante gare in sofferenza. Il motivo l’aveva spiegato lui stesso, "Con questo disco maggiorato riesco a gestire bene l’ingresso in curva". E la frenata, da sempre, è il suo punto di forza . La questione è poi tornata sottotraccia, fino al GP del Giappone dell'anno scorso. A Motegi, potendo di nuovo usare i dischi da 355, che richiedono una grande pressione per raggiungere la giusta temperatura d’esercizio, Pecco aveva chiuso il migliore weekend della stagione: pole position, e doppietta, tra Sprint e GP.

Brembo lo ha sviluppo insieme a Bagnaia

Fine della storia? No, perché, la Brembo ha poi sviluppato insieme al pilota della Ducati, un freno da 355 mm, modificato e più leggero, ma ugualmente efficace. Come riportato da Simon Peterson, Stefano Mazzoleni, per conto del produttore bergamasco, in dettaglio ha spiegato che: “Applicando la stessa pressione sulla leva freno, ma con una coppia frenante differente sulla superficie del disco, puoi frenare meglio”. In sostanza: è possibile usare questo freno di maggiore diametro, applicando la stessa pressione richiesta per i freni più piccoli.

Ecco la chiave di svolta. “E così” ha confermato Bagnaia a The Race, spiegando che questo era il particolare che gli mancava nel 2025: “Dalla passata stagione, sì. Il disco da 340 è molto buono, ma a me serve qualcosa di diverso, perché devo essere molto preciso con il dito del freno”. Poi ha aggiunto: “Quando ho cominciato a frenare con un solo dito tutto è cambiato, perché questo disco da 355mm necessita di meno pressione sulla leva, ma ha un range d’utilizzo maggiore”. A detta di Brembo questo disco è a disposizione di tutti i piloti, ma oltre a Pecco solo un altro pilota lo sta impiegando. Bagnaia, forse per non accendere ulteriori polemiche (“c’è un tempo per ogni spiegazione, ma non è questo” ha risposto a chi nei giorni scorsi gli ha chiesto che cosa fosse successo in Giappone), ha però detto che non è del tutto certo di cosa sia andato così storto nel 2025, e perché i nuovi dischi si siano rivelati così 'miracolosi'.