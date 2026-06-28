Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP in Olanda (Assen): Bezzecchi il più veloce nel Warm up, 3° Bagnaia, 11° Martin

GP OLANDA

Il leader del Mondiale è stato il più veloce ad Assen con il tempo di 1:31.955. Alle sue spalle Ogura e Bagnaia. Sesto Marc Marquez, 7° Di Giannantonio, 8° Raul Fernandez, vincitore della Sprint di sabato. 11° Martin, che scatterà in pole. Giornata soleggiata, ma temperature più basse dopo il temporale che si è abbattuto in Olanda la scorsa notte. Appuntamento con il GP alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GRIGLIA  - CLASSIFICA - HIGHLIGHTS SPRINT

GP OLANDA, I RISULTATI DEL WARM UP

GP OLANDA, I RISULTATI DEL WARM UP

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Acosta: "Problemi? Ogni giorno c'è una sorpresa"

ktm

Giornata complicata per Acosta, frenato da problemi tecnici in mattinata e arrivato 9° nella...

Moto2, GP d'Olanda: Alonso in pole, 6° Vietti

ASSEN

Seconda pole consecutiva e record del colombiano sulla pista di Assen. In prima fila anche...

Moto3: Quiles in pole, indietro gli italiani

GP OLANDA

Seconda pole stagionale per il dominatore di questa prima parte del Mondiale. In prima fila con...

Aldeguer, frattura a una vertebra: GP Assen finito

il forfait

Dopo la brutta caduta nelle Pre-qualifiche del venerdì, Fermin Aldeguer non prenderà parte al...

MotoGP show ad Assen: gara domenica alle 14

GP OLANDA

La guida completa al weekend di Assen con orari, repliche e ultime news dal paddock. Il Gran...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS