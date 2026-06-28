Il leader del Mondiale è stato il più veloce ad Assen con il tempo di 1:31.955. Alle sue spalle Ogura e Bagnaia. Sesto Marc Marquez, 7° Di Giannantonio, 8° Raul Fernandez, vincitore della Sprint di sabato. 11° Martin, che scatterà in pole. Giornata soleggiata, ma temperature più basse dopo il temporale che si è abbattuto in Olanda la scorsa notte. Appuntamento con il GP alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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