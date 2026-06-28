È un'altra giornata sicuramente positiva per Aprilia. È il secondo podio tutto Aprilia della storia di Noale. Il tuo giudizio?

"Onestamente è bellissimo vedere quattro Aprilia davanti, la prima pole di Jorge, arrivare quasi con 10 secondi di vantaggio, insomma, è un grandissimo segnale che nelle piste veloci Aprilia è proprio forte. Ci voleva dopo gli ultimi weekend, però ci voleva anche Marco, ha fatto un errore che non deve fare".

Il fatto che i punti tra Ogura, Bezzecchi e Martin, vengano distribuiti su Aprilia e non ci sia uno che li catalizzi come ha fatto Marc Marquez l'anno scorso per Ducati, in qualche modo consente a tutti gli altri di rimanere attaccati. Questa è una cosa che, da una parte immagino ti gratifichi perché Aprilia è cresciuta tantissimo, ma dall'altra non ti spaventa?

"Sono le corse. A noi interessa fare la moto migliore possibile e ottimizzare i risultati dei piloti che la guidano. Chiaramente a noi in primis quelli di Aprilia Racing, però ben vengano gare come queste da parte di Trackhouse. E ho sempre detto che aspettavo il giorno in cui loro ci battevano, adesso è arrivato due giorni di fila... che non ci prendano troppo gusto. Però è giusto così, è uno stimolo per noi, per cui fa piacere. Il fatto che in realtà non ci sia quello che sta facendo la fuga dei nostri, in realtà è un segnale di una squadra comunque compatta, di informazioni che vengono condivise. E poi, ripeto, se pensiamo al mondiale, è lunghissimo, hai otto piloti che lo possono vincere e forse anche di più con tutti i punti che ci sono a disposizione. Per quello che abbiamo visto fino adesso, sicuramente i Trackhouse ci sono, sicuramente c'è Pedro, c'è Diggia, ci sono i due ufficiali e chiaramente c'è Marc che è sempre il primo della lista, dal giorno uno".

Cosa è più presente in te in questa domenica? La sorpresa per le due doppiette tra sabato e domenica di Trackhouse o un po' di preoccupazione per i tre 'zero' di Bezzecchi? A livello mentale soprattutto, perché era assolutamente presente in questo mondiale. Ora non so se a livello mentale possa essere accaduto qualcosa.

"Beh, allora, ci stanno tutte. Non do un ordine, però come dici tu, Trackhouse è una bellissima notizia, è una bellissima notizia anche la pole position di Jorge e la gara che ha fatto oggi, perché non consideriamo che Jorge non è fisicamente al 100% e quindi sono molto molto contento per lui. Marco, ripeto, ha commesso un brutto errore. Bisognerà mandarlo un po' in vacanza perché gli sono capitate un po' troppe cose tutte in una volta, abbatterebbero chiunque. Noi ovviamente siamo con lui".