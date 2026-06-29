Altra doppietta per il team Trackhouse dopo quella maturata nella Sprint di sabato ma questa volta a piloti invertiti con Ai Ogura (10 e lode) che precede Raul Fernandez (9) e Martin (9). Gran rimonta per Alex Marquez (9) nonostante le condizioni fisiche non perfette, non giudicabili le gare di Bagnaia, Acosta e Bezzecchi. Di seguito le pagelle del GP di Assen a cura di Paolo Beltramo

GP ASSEN: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA