MotoGP in Olanda: le pagelle del GP Assen
Altra doppietta per il team Trackhouse dopo quella maturata nella Sprint di sabato ma questa volta a piloti invertiti con Ai Ogura (10 e lode) che precede Raul Fernandez (9) e Martin (9). Gran rimonta per Alex Marquez (9) nonostante le condizioni fisiche non perfette, non giudicabili le gare di Bagnaia, Acosta e Bezzecchi. Di seguito le pagelle del GP di Assen a cura di Paolo Beltramo
GP ASSEN: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
- Gara strepitosa e finale in crescendo, una delle sue caratteristiche distintive.
- Era riuscito ad andare a prendere il fuggitivo Martin e poi si è 'arreso' al compagno di squadra.
- Terzo gradino del podio e primo posto nella classifica del Mondiale.
- Miglior Ducati di giornata nonostante un long lap penalty.
- Gran prestazione, è risalito da 12° a 5° in condizioni fisiche non ottimali.
- Miglior Ktm al traguardo in sesta posizione.
- Settimo ma l'aveva detto che non era la gara migliore per lui.
- Migliore tra le moto giapponesi, Assen gli piace.
- Nona e decima posizione per i due piloti delle case giapponesi.
- Critica molto la Ktm ma evidente anche lui non riesce a dare molto.
- Sulla gara lunga non è ancora al massimo.
- Ritirato per un problema tecnico, però ha ricevuto la bellissima notizia di essere diventato papà. Tantissimi auguri a lui e Domizia, per questo meritano un 10 e lode.
- Bruttissima caduta per il primo, ritiro per problemi fisici per il secondo.
- Grande giornata per il team Aspar, che festeggia una straordinaria doppietta. Il più giovane dei suoi talenti, Maximo Quiles, ha conquistato la vittoria in Moto3, mentre il più esperto David Alonso si è imposto in Moto2 con un sorpasso spettacolare nel finale. Voto 10 e lode al team e ai suoi due fenomeni.