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MotoGP in Olanda: le pagelle del GP Assen

di p. beltramo fotogallery
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Altra doppietta per il team Trackhouse dopo quella maturata nella Sprint di sabato ma questa volta a piloti invertiti con Ai Ogura (10 e lode) che precede Raul Fernandez (9) e Martin (9). Gran rimonta per Alex Marquez (9) nonostante le condizioni fisiche non perfette, non giudicabili le gare di Bagnaia, Acosta e Bezzecchi. Di seguito le pagelle del GP di Assen a cura di Paolo Beltramo

GP ASSEN: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

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