Aragon, la legge di Marquez e la lotta al Mondiale

Dopo il dominio Aprilia a Silverstone, la MotoGP riparte da Aragon. Martin difende il primato, Bezzecchi insegue e Marquez torna su una delle piste che ama di più: il Mondiale è sempre più una sfida tra Aprilia e Ducati
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