Ci hanno provato, prima Bezzecchi, poi Acosta, ma battere Marc Marquez ad Aragon è stato ancora una volta, l'ottava, semplicemente impossibile. Troppo forte nei circuiti antiorari, troppo forte su questa pista che lo sostiene col calore del pubblico che ha una tribuna dedicata, della tradizione, con le caratteristiche tecniche di un tracciato bello, difficile e impegnativo. A furia di stare davanti e tirare ha rintuzzato i durissimi tentativi di Pedro Acosta in cerca della sua prima vittoria in MotoGP. Non ancora a posto con la spalla destra MM93 ha sfruttato al meglio questa che era comunque un'occasione da non perdere. Adesso ha ridotto il suo distacco dal leader Martin, oggi opaco, a soli 19 punti salendo al secondo posto passando Bezzecchi di 5 punti. Negli ultimi 6 GP, cioè dall'Ungheria compresa, il posto dove successe il patatrack con la caduta di Martin e Bezzecchi, Marquez ha ottenuto la bellezza di 166 punti recuperandone 66 sul leader Martin e 107 su Bezzecchi. Benissimo anche perché la prossima pista sarà Misano, dove ha vinto 6 volte (10 al Sachsenring, 8 ad Aragon, 7 ad Austin, 6 appunto a Misano e 5 a Brno). Ha vinto nonostante un errore in partenza quando aveva ancora l'abbassatore innescato e lo hanno superato sia Bez, sia Acosta. 10 e lode.