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La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Aragon (Spagna)

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Marc Marquez vince la Sprint di Aragon e scavalca Ogura, conquistando la terza posizione in classifica. Lo spagnolo si porta così a 33 punti dal leader Martin. Al secondo posto resta Bezzecchi, distante 29 lunghezze dal compagno di squadra. Gara lunga domenica alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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