Marc Marquez vince la Sprint di Aragon e scavalca Ogura, conquistando la terza posizione in classifica. Lo spagnolo si porta così a 33 punti dal leader Martin. Al secondo posto resta Bezzecchi, distante 29 lunghezze dal compagno di squadra. Gara lunga domenica alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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- Distacco dalla vetta: 29 punti
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- Distacco dalla vetta: 33 punti
- 203 punti
- Distacco dalla vetta: 42 punti
- 199 punti
- Distacco dalla vetta: 46 punti
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- Distacco dalla vetta: 76 punti
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- Distacco dalla vetta: 102 punti
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