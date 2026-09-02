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visto dal talent

Aragón ci ha detto che saranno in tre a giocarsi il titolo Mondiale

Mauro Sanchini

Marc Marquez in terra spagnola rimane il dominatore, su questo c'erano pochi dubbi. Le prestazioni fornite da Bezzecchi e Martin, al netto della grande gara di Pedro Acosta, ci regalano però uno scenario in cui Ducati e Aprilia possono lottare fino alla fine per il titolo mondiale, nonostante una classifica che vede in corsa ancora sette piloti

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