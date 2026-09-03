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Marc Marquez mostra la condizione della spalla e del braccio destro

MotoGp
foto da Instagram @marcmarquez93

Reduce dalla doppia vittoria ad Aragon (sprint e gara lunga), Marc Marquez ha pubblicato un carosello su Instagram. Tra le varie foto, ce n'è una mentre si allena in palestra che mostra lo stato attuale della sua spalla destra: è evidente l'asimmetria con la spalla sinistra. Una conseguenza dei tanti infortuni e delle sette operazioni subite

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La terza di nove foto, di un carosello che raccoglie momenti recenti della sua vita in pista e soprattutto fuori. Marc Marquez ha pubblicato una serie di scatti su Instagram, in una di queste foto si possono notare le condizioni della spalla e del braccio destro tormentati da infortuni, complicazioni e sette interventi. L'ultimo avvenuto dopo la caduta nel GP di Le Mans, quando era stato necessario rimuovere viti e frammenti ossei che si erano spostati e avevano toccato il nervo radiale. Colpisce soprattutto l'asimmetria delle due spalle e delle congiunzioni tra spalla e braccio. Nonostante ciò Marquez si allena in palestra, come mostrato in foto, ma soprattutto continua a guidare la moto e a vincere. L'ultima doppietta ad Aragon gli ha permesso di salire al secondo posto in classifica generale, con un ritardo di appena 19 punti dal connazionale Martin su Aprilia.

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