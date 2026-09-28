Superbike a Cremona: Alcoba fa doppietta in Supersport, Gara 2 Sportbike a Thompson

Doppia vittoria di Alcoba in Supersport a Cremona: sua anche Gara 2 davanti ad Arenas e Booth-Amos, ottimo quarto posto di Farioli. Nella Sportbike arriva la prima vittoria Yamaha con Thompson, Artigas fa secondo e riduce il distacco in classifica da Salvador (5°) a quattordici punti BULEGA CAMPIONE: ULTIMO GIRO - CARRIERA - HIGHLIGHTS - INTERVISTA - PODIO

Fine settimana da dominatore nella classe Supersport per Jeremy Alcoba, vero e proprio mattatore di Cremona con la Kawasaki ZX-6R 636 schierata dal team di Manuel Puccetti. Pole position, prima vittoria di carriera in Gara 1 e replica perentoria in Gara 2, conquistata in rimonta davanti ad Albert Arenas e Tom Booth-Amos. Veloce sul giro secco e determinato in gara, Alcoba è stato bravo nel duello corpo a corpo e veloce una volta conquistata pista libera, in una gara dal ritmo serratissimo con i primi quattro piloti sempre sugli stessi tempi. L'affermazione dello spagnolo non solo arriva nella tappa casalinga del team Kawasaki, ma anche nel momento giusto per darsi la spinta verso il 2027, essendo ancora in cerca di una sella per l'anno prossimo.

Arenas si avvicina al titolo Il secondo posto di Arenas, anch'esso replica di Gara 1, è perfetto per la rincorsa al titolo mondiale Supersport. Con Valentin Debise quinto, il margine del pilota di As Racing sale a ottantasei punti e a Estoril ci sarà il primo match point: dovesse fare podio in Gara 1, Arenas chiuderebbe i giochi a prescindere dal risultato del francese. Quanto a Booth-Amos, la velocità è dimostrata dal record della pista in gara siglato in 1'31.578 (tempo che sarebbe valso il quinto posto in Superpole). L'inglese di casa Triumph ha tenuto a debita distanza Filippo Farioli, il cui weekend è decisamente positivo con un terzo e un quarto posto come risultati. Si allontana in classifica Debise, giunto solitario al quinto posto davanti a Jaume Masià e Philipp Oettl. Con loro anche Federico Caricasulo, ottavo e in crescita dopo le sfortune di Gara 1. Top ten per Matteo Ferrari e Lucas Mahias, seguito da Can Oncu all'undicesimo posto. A punti Leonardo Taccini in quattordicesima posizione, mentre il sedicesimo posto preclude la zona punti al suo compagno di squadra in Althea Alessandro Zaccone.

Supersport, i risultati di Gara 2

La classifica di Supersport

Prima vittoria Yamaha in Sportbike In Sportbike arriva la prima vittoria di una Yamaha grazie a Carter Thompson e il team Br Corse. Scappato in fuga solitaria con la R7 in versione 2026, l'australiano ha preceduto sul traguardo Xavi Artigas e Ferre Fleerackers, mentre David Salvador giunge quinto dietro ad Alvaro Fuertes e vede il suo margine in classifica assottigliarsi, ora di soli quattordici punti con un unico round ancora da correre. Miglior italiano Marco Gaggi al nono posto, mentre dalla dodicesima alla quindicesima posizione si classificano Manuel Rocca, Bruno Ieraci, Mirko Gennai e Thomas Benetti.

Sportbike, i risultati di Gara 2