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Bulega, titolo Superbike e lacrime: "Grazie al team per l'opportunità"

MotoGp

Tutta le emozioni di Nicolò Bulega, neo campione della Superbike, nell'immediato post Gara 2 di Cremona. Il pensiero al team: "Grazie a loro per la grande opportunità". E ora lo attende la MotoGP. Guarda il VIDEO

 

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