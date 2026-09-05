La Sbk riparte da Magny Cours dopo la sosta estiva e a sua volta riparte anche il dominio di Nicolò Bulega. L'italiano chiude Gara-1 del round francese al primo posto: è la vittoria numero 24 su 25 disponibili in questa stagione. Oltre a Bulega, sul podio salgono anche Lecuona e Sam Lowes. La gara è stata interrotta con la bandiera rossa a 12 giri dalla fine per la caduta di Bridewell. Nel VIDEO, l'ultimo giro