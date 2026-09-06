Supersport, a Magny-Cours Garcia vince Gara-2

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Grande Spagna a Magny-Cours: Garcia (Supersport) e Artigas (Sportbike) vincono Gara 2

gp francia
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Un errore di Oncu all’ultima curva spiana la strada a Garcia per la sua prima vittoria in Supersport. Sul podio di Gara 2 anche Arenas e Debise, ottimo sesto posto di Farioli. In Sportbike è Artigas a trionfare su Thompson e Seabright, quarto Salvador

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Come di consueto, le categorie Supersport e Sportbike hanno riservato grande spettacolo nelle proprie gare della domenica sul tracciato francese di Magny-Cours. A suonare per due volte è stato l’inno spagnolo, cortesia di Roberto Garcia nella middle class e di Xavi Artigas nella classe “piccola”. Per entrambi si tratta di una vittoria importante: il primo non aveva mai vinto nel mondiale Supersport, il secondo si rimette in corsa per il titolo mondiale. 

 

Gara 2 di Supersport, interrotta e ripartita dopo una caduta di Tom Booth-Amos, ha visto Can Oncu commettere un errore decisivo all’ultima staccata, quando si trovava in prima posizione al termine di una lotta combattutissima. Il suo “lungo” ha aperto la strada a Garcia, che con la Yamaha del team francese GMT94 migliora il risultato del sabato.

 

Il suo successo arriva davanti a uno stoico Albert Arenas, dolorante per la caduta di Gara 1, e a Valentin Debise. Giù dal podio, Oncu precede Jeremy Alcoba e Filippo Farioli, migliore tra i piloti italiani con il sesto posto finale. Risale anche Jaume Masià, settimo, seguito da Federico Caricasulo, Aldi Mahendra e Lucas Mahias. Arrivano in zona punti Alessandro Zaccone (dodicesimo), Raffaele De Rosa (tredicesimo) e Matteo Ferrari (quattordicesimo).

Supersport, i risultati di Gara-2 a Magny-Cours

Come cambia la classifica di Supersport

Artigas torna in corsa in Sportbike

In Gara 2 della Sportbike è stata una grande manovra all’ultima frenata a regalare la vittoria ad Artigas, che dall’esterno ha sfilato in un colpo solo Carter Thompson e David Salvador, quest’ultimo superato anche da Fenton Seabright. Il suo divario in classifica scende a soli trenta punti da Salvador, scavalcando anche Antonio Torres ritiratosi per un problema tecnico. Dietro a Salvador (quarto) giunge José Osuna, con Loris Veneman sesto davanti a Matteo Vannucci. Gli altri italiani a punti sono Elia Bartolini e Marco Gaggi, decimo e undicesimo.

Sportbike, i risultati di Gara-2 a Magny-Cours

Come cambia la classifica in Sportbike

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

SBK, Bulega porta a casa Superpole Race e Gara-2

round francia

Un Bulega inarrestabile completa la tripletta a Magny-Cours vincendo anche Superpole Race e Gara...

Supersport, a Magny-Cours Garcia vince Gara-2

gp francia

Un errore di Oncu all’ultima curva spiana la strada a Garcia per la sua prima vittoria in...

Magny-Cours, Can Oncu vince Gara 1 in Supersport

gp francia

Colpi di scena a Magny-Cours nelle classi Supersport e Sportbike. Oncu rimonta dal tredicesimo...

Sbk, Bulega riparte con una vittoria a Magny-Cours

round francia

La SBK riparte da Magny Cours dopo la sosta estiva e a sua volta riparte anche il dominio di...

Espargaró ancora al posto di Vinales a Misano

MotoGp

Come accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vinales non prenderà parte al GP di San...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS