Supersport, a Magny-Cours Garcia vince Gara-2

Un errore di Oncu all’ultima curva spiana la strada a Garcia per la sua prima vittoria in Supersport. Sul podio di Gara 2 anche Arenas e Debise, ottimo sesto posto di Farioli. In Sportbike è Artigas a trionfare su Thompson e Seabright, quarto Salvador

Come di consueto, le categorie Supersport e Sportbike hanno riservato grande spettacolo nelle proprie gare della domenica sul tracciato francese di Magny-Cours. A suonare per due volte è stato l’inno spagnolo, cortesia di Roberto Garcia nella middle class e di Xavi Artigas nella classe “piccola”. Per entrambi si tratta di una vittoria importante: il primo non aveva mai vinto nel mondiale Supersport, il secondo si rimette in corsa per il titolo mondiale.

Gara 2 di Supersport, interrotta e ripartita dopo una caduta di Tom Booth-Amos, ha visto Can Oncu commettere un errore decisivo all’ultima staccata, quando si trovava in prima posizione al termine di una lotta combattutissima. Il suo “lungo” ha aperto la strada a Garcia, che con la Yamaha del team francese GMT94 migliora il risultato del sabato.

Il suo successo arriva davanti a uno stoico Albert Arenas, dolorante per la caduta di Gara 1, e a Valentin Debise. Giù dal podio, Oncu precede Jeremy Alcoba e Filippo Farioli, migliore tra i piloti italiani con il sesto posto finale. Risale anche Jaume Masià, settimo, seguito da Federico Caricasulo, Aldi Mahendra e Lucas Mahias. Arrivano in zona punti Alessandro Zaccone (dodicesimo), Raffaele De Rosa (tredicesimo) e Matteo Ferrari (quattordicesimo).