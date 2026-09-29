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GP Giappone, Bezzecchi: "Motegi mi piace, l'anno scorso ho fatto bene qui"

aprilia

La MotoGP si prepara a iniziare la tournée asiatica e il pilota italiano è carico: "L'obiettivo è dare continuità al nostro lavoro". Anche Martin loda Aprilia: "Stiamo facendo benissimo come squadra". Il GP Giapppone è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW nel weekend del 2-4 ottobre

GP GIAPPONE SU SKY, LA GUIDA TV

Dopo il terzo posto in Austria, Marco Bezzecchi guarda al GP del Giappone, sul circuito di Motegi dove l'anno scorso chiuse in quarta posizione. "Sarà davvero fantastico andare in Giappone, non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi", ha detto. "La pista mi piace molto e l'anno scorso ci siamo comportati piuttosto bene. Il nostro obiettivo è fare un buon weekend e dare continuità al lavoro che stiamo portando avanti".

Martin: "Arriviamo in Asia in un buon momento"

Chi arriva in Asia da leader del Mondiale è però il suo compagno di squadra Jorge Martin. "Inizia la tournée asiatica e ci arriviamo in un buon momento", ha dichiarato lo spagnolo. "Stiamo lavorando benissimo come squadra e voglio ringraziare Aprilia per il grande lavoro che sta svolgendo. Dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo la costanza e restando concentrati sui nostri obiettivi. Ho un grande rispetto per la cultura asiatica e non vedo l'ora di correre davanti ai nostri tifosi giapponesi. Inizia una fase estremamente importante del campionato. Andiamo!"

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