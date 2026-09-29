La MotoGP si prepara a iniziare la tournée asiatica e il pilota italiano è carico: "L'obiettivo è dare continuità al nostro lavoro". Anche Martin loda Aprilia: "Stiamo facendo benissimo come squadra". Il GP Giapppone è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW nel weekend del 2-4 ottobre

Dopo il terzo posto in Austria, Marco Bezzecchi guarda al GP del Giappone , sul circuito di Motegi dove l'anno scorso chiuse in quarta posizione. "Sarà davvero fantastico andare in Giappone, non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi", ha detto. " La pista mi piace molto e l'anno scorso ci siamo comportati piuttosto bene . Il nostro obiettivo è fare un buon weekend e dare continuità al lavoro che stiamo portando avanti".

Martin: "Arriviamo in Asia in un buon momento"

Chi arriva in Asia da leader del Mondiale è però il suo compagno di squadra Jorge Martin. "Inizia la tournée asiatica e ci arriviamo in un buon momento", ha dichiarato lo spagnolo. "Stiamo lavorando benissimo come squadra e voglio ringraziare Aprilia per il grande lavoro che sta svolgendo. Dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo la costanza e restando concentrati sui nostri obiettivi. Ho un grande rispetto per la cultura asiatica e non vedo l'ora di correre davanti ai nostri tifosi giapponesi. Inizia una fase estremamente importante del campionato. Andiamo!"