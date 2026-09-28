Dopo un lungo stop per il problema alla spalla, Maverick Vinales torna in sella alla sua KTM nel GP del Giappone, in programma il prossimo fine settimana a Motegi. "Sono felice, gli ultimi mesi sono stati lunghi. Ho lavorato tanto per arrivare a questo punto. Non sono al 100%, ma voglio capire la mia forma e il feeling con la moto". GP Giappone è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW nel weekend del 2-4 ottobre

Maverick Vinales torna in sella a Motegi . Il Team Red Bull KTM Tech3 ha infatti confermato che lo spagnolo tornerà in azione questo fine settimana in occasione del GP del Giappone , segnando il suo rientro in griglia dopo un lungo periodo di recupero in seguito a un intervento chirurgico correttivo alla spalla . Vinales è stato assente dal GP di Germania di luglio a causa di complicazioni legate al precedente infortunio alla spalla. Dopo ulteriori valutazioni mediche e fisiche, Maverick ha ora ricevuto il via libera per tornare a gareggiare e si ricongiungerà a Enea Bastianini nel team Tech3 per il Round 16 della stagione. Vinales riprende il posto che era stato temporaneamente occupato dal collaudatore e riserva Pol Espargaro , che l'ha sostituito a Silverstone, Aragon, Misano e in Austria.

Vinales: "Ultimi mesi lunghi, felice di tornare"

"Sono davvero felice di poter finalmente dire che sto tornando a correre. Gli ultimi mesi sono stati un lungo processo e ho lavorato duramente ogni giorno per arrivare a questo punto. Non sono ancora al 100%, ma sono sulla strada giusta e mi sento pronto a fare questo prossimo passo. A Motegi si tratterà di costruire le cose passo dopo passo, capire a che punto sono fisicamente e ritrovare il feeling con la moto. Voglio ringraziare in modo speciale tutti i membri del Red Bull APC e i miei medici per tutto il lavoro e il supporto offerti durante il mio recupero. Non vedo l'ora di risalire in sella e tornare a correre."