MotoGp, Vinales torna con la Ktm Tech 3 al GP Giappone a Motegi dopo l'infortunioKTM Tech3
Dopo un lungo stop per il problema alla spalla, Maverick Vinales torna in sella alla sua KTM nel GP del Giappone, in programma il prossimo fine settimana a Motegi. "Sono felice, gli ultimi mesi sono stati lunghi. Ho lavorato tanto per arrivare a questo punto. Non sono al 100%, ma voglio capire la mia forma e il feeling con la moto". GP Giappone è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW nel weekend del 2-4 ottobre
Maverick Vinales torna in sella a Motegi. Il Team Red Bull KTM Tech3 ha infatti confermato che lo spagnolo tornerà in azione questo fine settimana in occasione del GP del Giappone, segnando il suo rientro in griglia dopo un lungo periodo di recupero in seguito a un intervento chirurgico correttivo alla spalla. Vinales è stato assente dal GP di Germania di luglio a causa di complicazioni legate al precedente infortunio alla spalla. Dopo ulteriori valutazioni mediche e fisiche, Maverick ha ora ricevuto il via libera per tornare a gareggiare e si ricongiungerà a Enea Bastianini nel team Tech3 per il Round 16 della stagione. Vinales riprende il posto che era stato temporaneamente occupato dal collaudatore e riserva Pol Espargaro, che l'ha sostituito a Silverstone, Aragon, Misano e in Austria.
Vinales: "Ultimi mesi lunghi, felice di tornare"
"Sono davvero felice di poter finalmente dire che sto tornando a correre. Gli ultimi mesi sono stati un lungo processo e ho lavorato duramente ogni giorno per arrivare a questo punto. Non sono ancora al 100%, ma sono sulla strada giusta e mi sento pronto a fare questo prossimo passo. A Motegi si tratterà di costruire le cose passo dopo passo, capire a che punto sono fisicamente e ritrovare il feeling con la moto. Voglio ringraziare in modo speciale tutti i membri del Red Bull APC e i miei medici per tutto il lavoro e il supporto offerti durante il mio recupero. Non vedo l'ora di risalire in sella e tornare a correre."